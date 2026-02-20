東京・赤坂の特許庁前の交差点で、赤信号を無視したとみられる内閣府の公用車など車両6台が絡み7人が死傷した事故で、公用車の運転手（69）が関係者に「事故前後の記憶がない」と話していることが20日、警視庁への取材で分かった。