20日、高市早苗総理は施政方針演説で「責任ある積極財政」「裁量労働制の見直し」などを打ち出した。【映像】高市総理による施政方針演説（実際の様子）高市総理は衆議院本会議で施政方針演説に臨み、冒頭「国民の皆様から、力強く背中を押していただけた」として先の衆院選での歴史的大勝にふれ、「大きな御期待に応えるため、自由民主党が総選挙で掲げた『政権公約』及び日本維新の会との間で正式に交わした『連立政権合意書