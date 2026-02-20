若手漫才コンビの登竜門「第55回NHK上方漫才コンテスト」の本選出場者が20日、決定し「豪快キャプテン」「もも」ら8組が3月20日の決勝に進出した。この日午前に最終予選が行われ、NHK大阪放送局で行われた8組そろっての会見では「豪快…」の山下ギャンブルゴリラが「落ちてたら、彼女と次の家の内覧会に行く予定やったんです」と告白。「優勝していい引っ越しにしたいと思います」と意気込んだ。東京から大阪に拠点を移して5