先月、東京・赤坂で内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入し7人が死傷した事故で、運転していた男性が「事故前後の記憶がない」と話していることがわかりました。この事故は先月、69歳の男性が運転する内閣府の公用車が港区赤坂の赤信号の交差点に進入して6台が絡む事故を起こし、男性1人が死亡、男女6人が重軽傷を負ったものです。その後の捜査関係者への取材で、男性が周囲に「事故前後の記憶がない」と話していることがわかりま