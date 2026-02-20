グラビアアイドルの新田妃奈（26）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。「今日もおつひな普段は、撮影の時はファンの方との会える機会以外の日は打ち合わせや会食など、結構お休みは少なめです」と呼びかけ、ランジェリー姿を投稿した。黒いレースと花の刺しゅうがあしらわれた、ゴージャスな雰囲気のランジェリーで、Hカップの豊満なバストを輝かせている。「今年こそ腹筋が割れるよう