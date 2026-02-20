【モデルプレス＝2026/02/20】元日向坂46の高本彩花が2月19日、自身のInstagramを更新。初めての1人での海外旅行のショットを公開した。【写真】27歳元日向坂メンバー「透明感すごい」色白素肌眩しいキャミワンピ姿◆高本彩花、初の1人海外旅行ショット公開高本は「初ソロ海外 チェンマイ編」とタイのチェンマイを1人で訪れたことを報告し、街の中でのショットを複数枚投稿。美しい素肌が際立つ白いキャミソールワンピースに麦わら