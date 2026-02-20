視聴者提供2025年5月16日 2025年5月、高松市沖で旅客船が炎上し、沈没した事故について、国の運輸安全委員会は「火元となった機関室の電線がショートした可能性がある」とする事故報告書を公表しました。 この事故は2025年5月16日午後5時半ごろ、高松市の男木島沖で瀬戸内国際芸術祭のツアー客ら25人を乗せた旅客船が炎上し、沈没したものです。乗員・乗客は近くにいた漁船に救助され、全員無事でした。