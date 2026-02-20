明日21日は東京など関東でスギ花粉の飛散が「多い」予想です。明後日22日以降は関東や静岡県で非常に多くなり、飛散のピークに突入しそうです。マスクやメガネなどで万全の対策をしてください。また、22日から23日にかけては西日本に黄砂が飛来するおそれがあり、対策が必要です。明日21日(土)花粉の飛散予想明日20日(土)は、日本付近は緩やかに高気圧に覆われ、全国的に広く晴れる見込みです。日中の気温は3月下旬〜4月上旬並みの