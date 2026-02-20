ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子は、ショートプログラム（ＳＰ）３位から出た世界選手権女王のアリサ・リュウ（米国）が逆転優勝。米国女子の五輪制覇は２００２年ソルトレークシティー大会のサラ・ヒューズ以来６大会ぶりで、表彰台は０６年トリノ大会のサーシャ・コーエンの銀メダル以来、５大会ぶりとなった。久しぶりに名前が出てきた「サーシャ・コーエン」にネットは反応。トリノ五輪で荒川静香さんに次