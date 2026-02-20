時代の変化に対応した経営や収益力の向上などを目的に農業経営者を対象にしたセミナーが大分県大分市で開かれました。 このセミナーはJAバンク大分が開いたもので19日は県内からおよそ30人が参加しました。 この中では設備投資を目的とした借入金の負担を減らすための制度が紹介されたほか、労働力不足に対応するため県が行っている自動除草ロボットなど先端技術の導入を促進する取り組みが報告されていました。