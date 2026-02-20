高市政権が政治制度改革として取り組もうとしているのが国会議員の定数削減です。 今の議員定数が妥当なのかについての議論は国会だけではなく、大分県内の議会でも行われていて、削減を決めたところもあります。 現状を取材しました。 ◆ 高市首相「議員定数削減の実現。自民党も挑戦し続けます」 18日夜の記者会見。高市首相は、衆議院議員の定数削減について、改めて意欲を示しました。 自民党は連立を組む維新と1割の削減