発生から3か月が経過した大分県大分市佐賀関の大規模火災についてです。 市は19日、復興計画の策定のため、来週から被災者への聞き取り調査を始めることを決めました。 市営住宅 2025年11月に起きた佐賀関の大規模火災では多くの人が家を失い、現在も94世帯131人が市営住宅や施設などでの暮らしを余儀なくされています。 こうした中、大分市は19日、復興計画の策定に向けた考え方などを話し合う会議を開きまし