インターネット上での誹謗中傷などを防止する条例案が20日開会した佐伯市議会に提案されました。 可決されれば大分県内初の条例となります。 佐伯市議会 佐伯市議会に提案されたのは、インターネット上での誹謗中傷や人権侵害の防止を目的とした条例案です。 2月投開票が行われた衆院選では、大分3区で当選した岩屋毅議員を批判する投稿がSNSで拡散されるなどネット上での誹謗中傷は社会問題となっ