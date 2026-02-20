19日午後、大分県竹田市で山林火災が発生し、国道が一時通行止めとなりました。 午後6時時点で鎮火には至っていません。 竹田市渡瀬 警察と消防によりますと、山林火災は竹田市渡瀬で起き、19日午後2時過ぎに、119通報がありました。 県の防災ヘリでの消火活動のため、現場の近くを通る国道57号が通行止めとなりました。また、この火事で現場で電動工具を使って作業をしていた80代の男性1人が手に軽いやけどを