3月行われる県立高校1次入試の当初志願者数が19日、発表されました。全日制全体では5969人で全体の倍率は1.03倍となっています。 1次入試実施予定の全日制38校の募集人員は5806人で、2025年と比べると140人多くなっています。 一方、志願者数は2025年よりも185人多い5969人で、全体の倍率は1.03倍です。 それでは各高校の学科別の志願状況をお伝えします。 テレビ大分 中津南は175人の募集に対し202人が志願し