フジテレビの三上真奈アナウンサーが、20日放送の同局系『ノンストップ！』（月〜金前9：50）に生出演。第1子妊娠を生報告した。【写真】素敵な後ろ姿ショットで…妊娠を報告したフジ・三上真奈アナ三上アナは、きのう19日に自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表。この日の番組冒頭、MCのバナナマン・設楽統から「きのう、三上さん、“おめでた”ということで、発表ありまして…」と振られると、この日出演の千秋と、カン