ミラノ・コルティナ五輪でノーマルヒル銅メダルと、ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルの二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝と、同じく混合団体銅メダルの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝が２０日、羽田空港着の航空機で帰国した。会見は二階堂が体調不良のため欠席し、小林が一人で臨んだ。小林は「個人の成績は振るわなかったが、いいパフォーマンスは見せられた。団体ではメダルを獲得できた。学びが多かった」と語った。