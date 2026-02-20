タレント今田耕司（59）が20日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。最近の恋愛事情を語った。この日は藤本美貴がゲスト出演。夫の品川庄司庄司智春との円満ぶりが知られており、リスナーから「今田さんはまだ結婚を諦めてないんですか？ミキティさんはどうしたらいいと思いますか？」と質問を受けた。今田は現在の結婚観について「人生って全部経過なのよ。今そういうと