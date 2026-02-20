高市首相が20日午後2時から衆議院で行った施政方針演説のうち、演説冒頭部分を速報でお伝えする。演説の冒頭、高市首相は「重要な政策転換を、何としてもやり抜いていけと、国民の皆様から力強く背中を押していただけた」と、自民党が3分の2を超える議席を獲得した衆院選の結果を振り返ったうえで、自民党が掲げた公約と日本維新の会との連立政権合意を挙げ「重い責任を必ずや果たしていく」と強調した。また、圧倒的多数の議席を