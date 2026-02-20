現地時間2月13日から15日に行われた「NBAオールスター2026」で、デビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）とアンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）が、コービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）について語るシーンを、NBA公式Xが公開した。 ブッカーはNBAドラフト2015で1巡目13位でサンズから指名を受け、2015－