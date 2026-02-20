ドキュメンタリー映画『Twiggy（原題）』が、『ツイッギー』の邦題で4月24日より新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座、ホワイト シネクイントほかにて全国順次公開されることが決定。あわせて日本版ポスタービジュアルと予告編が公開された。 参考：河合優実、「第33回フランス映画祭 2026」公式アンバサダーに上映ラインナップも発表 本作は、小柄で華奢なスタイルと唯一無二のファッションセンスで