アイザワ証券グループは反落している。１９日の取引終了後に、保有する投資有価証券の一部を売却したことに伴い、２６年３月期第４四半期に投資有価証券売却益９億５９００万円を特別利益として計上すると発表したが、市場の反応は限定的のようだ。 出所：MINKABU PRESS