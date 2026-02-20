午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２９８、値下がり銘柄数は１２５６、変わらずは３８銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりは非鉄金属、医薬品、その他製品。値下がりで目立つのは証券・商品、輸送用機器、空運、その他金融、繊維、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS