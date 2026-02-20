かりゆし58が、2月22日に行われる大阪マラソンのクロージングセレモニーにてスペシャルライブを開催。また、新屋行裕（Gt）と中村洋貴（Dr／Perc）がマラソンに出場する。 （関連：かりゆし58「お互いに存在を肯定し合える一歩に」1000CLUBでの初の配信ライブレポート） 本企画は、FM802と大阪市が展開する大阪マラソン公式プログラム『ミュージックマラソン』の一環。スペシャルライブは、42.195