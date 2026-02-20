ＳＥＭＩＴＥＣがプラスに転じている。午後１時ごろ、「薄膜サーミスタ」の需要拡大に対応するため、千葉工場敷地内に新棟を建設するとともに、山口県宇部市に新たに国内第２生産拠点を建設すると発表しており、これを好材料視した買いが入っている。 同社の薄膜サーミスタは、医療分野における安定した需要に加えて、その他の用途でも採用が広がりつつあり、想定を上回る需要増加が見込まれることから生産能力