"ワールドシリーズMVP"の山本由伸からホームランを打っても居場所はないのか。ロサンゼルス・ドジャースの韓国人野手キム・ヘソンが、昨年に続き2年連続でマイナーで開幕を迎える可能性があるというアメリカ現地の憂鬱な見通しが出ている。ドジャース専門メディア『ドジャース・ウェイ』は2月19日（日本時間）、「ドジャース春季キャンプの二塁手競争には明確