マンチェスター・ユナイテッドが、ニューカッスルに所属するイングランド代表MFアンソニー・ゴードンの獲得に向けて動き出している模様だ。現地時間19日、イギリスメディア『FootballFanCast』が伝えている。ゴードンは、2001年2月24日生まれの24歳。エヴァートンの下部組織出身で、2017年12月にプロデビューを果たした。2023年1月には、ニューカッスルへと完全移籍で加入。今季はここまで公式戦36試合に出場して14ゴール5アシ