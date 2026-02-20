ノッティンガム・フォレストを率いるヴィトール・ペレイラ新監督が、勝利したヨーロッパリーグ（EL）のフェネルバフチェ戦を振り返り、「選手たちファンによる勝利だ」と語った。19日、イギリスメディア『Hayters TV』がコメントを伝えている。EL決勝トーナメント・プレーオフのファーストレグが19日に行われ、ノッティンガム・フォレストはアウェイでフェネルバフチェ（トルコ）と対戦し、3−0でヴィトール・ペレイラ新監督の