日本コークス工業 [東証Ｐ] が2月20日後場(14:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は連結最終損益が84億円の赤字(前期は139億円の赤字)に赤字幅が縮小する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年２月６日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」において、昨年末に発生した火災事故による影響額の合理的な算定が困難であったことから、2026