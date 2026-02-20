スリーエフ [東証Ｓ] が2月20日後場(14:00)に配当修正を発表。26年2月期の年間配当を従来計画の14円→18円(前期は10円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけ、持続的な成長を実現するために必要な内部留保を図りながら、業績に裏付けされた成果の配分を行うことを基本方針としております。上記基本方針のもと、2026