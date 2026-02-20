20日14時現在の日経平均株価は前日比611.01円（-1.06％）安の5万6856.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は298、値下がりは1256、変わらずは38と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は127.55円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が117.66円、東エレク が58.16円、ファストリ が36.9円、イビデン が26.34円と続いている。 プラス寄与度トップは中外薬