20日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝155円21銭前後と、前日午後5時時点に比べ24銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円42銭前後と47銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース