ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（むらせ・ここも）に中国のネットユーザーから同情の声が寄せられている。18日に行われた決勝で、村瀬は85．80点で銅メダルを獲得したが、試合後のインタビューでは「金を目指した完璧なルーティンができて、優勝できたかなと思ったんですけど、思ったような点数が出ずに…」と涙ながらに話し、大技を決めたにもかかわらず得点が伸びなかっ