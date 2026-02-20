◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第5クール2日目（20日、沖縄・那覇）第5クールに突入し、ここまで「いい感じにきている」と順調さをのぞかせた田中将大投手。現在の手応えや投手陣の雰囲気などについて明かしました。先日のライブBPでは最速147キロも記録。ブルペンでやってきたことは出せたとしながらも、打者を迎えると思い通りにいかなかった部分もあったそうで、課題を口にします。それでも実戦に向けては「いつ入ってもいい