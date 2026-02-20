山口県下関市豊浦町川棚で２０日、木造２階建ての浄土真宗本願寺派「正琳寺」が全焼し、２人の遺体が見つかった火災で、下関市消防局は焼け跡から新たに２人の遺体が見つかったことを明らかにした。いずれも年齢や性別は不明という。山口県警や同市消防局などによると、火災後、この寺に住むとみられる５人と連絡が取れていないという。