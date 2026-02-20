元経産省官僚で慶大大学院教授の岸博幸氏が20日、X（旧ツイッター）を更新。この日、73歳で亡くなったことが公表された、ギタリスト椎名和夫さんを追悼した。椎名さんは主に80年代に山下達郎のバンドやサポートで参加した他、中森明菜の86年の大ヒット曲「DESIRE−情熱−」を編曲したことで知られる。また近年はミュージシャンの著作権保護などの問題に向き合い、特に実演者や製作者の権利を守る著作隣接権の保護を訴える一般社団M