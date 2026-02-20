ミャンマーの格闘技「ラウェイ」の元世界王者でＲＩＺＩＮでも活躍した渡慶次（とけし）幸平（３８）が、キックボクシングイベント「ＫＮＯＣＫＯＵＴＳＰＲＩＮＧＦＥＳ」（４月１８日、沖縄コンベンションセンター）で鈴木千裕（２６）を相手に２分２ラウンド（Ｒ）の引退記念エキシビション戦を行うと発表した。同じクロスポイント吉祥寺所属で練習仲間の鈴木と最後に拳を交える渡慶次は「ちゃんと?鈴木千裕?でリング