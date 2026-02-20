きれいめの靴は、長時間履くと疲れやすかったり足が痛くなったりと、ストレスを感じてしまうことも。そんなときに注目したいのが、【グローバルワーク】のシューズです。きちんと見えつつ、履き心地にも配慮された「らくっションシリーズ」は、つい毎日履きたくなりそう。今回は、快適に過ごせそうな頼れるシューズをご紹介します。 Vカットデザインが上品なシンプルパンプス 【グロー