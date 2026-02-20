検察と弁護側の主張は真っ向対立した。２月18日に東京地裁で行われた、殺人や死体遺棄の罪に問われている防水工・渥美遼馬被告（33）の初公判でのことだ。渥美被告は’23年６月、交際していた会社員の女性Ａさん（当時18）を刺殺し遺体を山林に遺棄したとされる。「検察側の主張はこうです。２人は’23年３月ごろから交際していましたが、事件直前にＡさんが別れ話を持ち出すなど関係が悪化。渥美被告は『カネを返したい』と連絡し