高松中央商店街 高松商工会議所は18日、2025年12月末現在の高松中央商店街（総延長2.7km）の空き店舗率を発表しました。8つの商店街を合わせた総店舗数1036のうち空き店舗は154で、半年前の前回調査と比べて20店舗減りました。空き店舗率は14.9％で前回より1.9ポイント下がり、2012年12月調査以来最も低くなりました。商店街別では常磐町が24.7％で一番高く、片原町東部の23.2％が続きます。逆に一番低かったのは丸亀町の7