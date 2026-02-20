2026年2月14日頃から、Googleアカウントへサインインしていない場合にGoogleマップで「制限付きビュー」が起動するとの報告が相次ぎました。このモードでは他のユーザーがアップロードした写真等が閲覧できないようです。Google Maps now forces you to sign-in byu/jogetgemoy69 inGoogleMapsGoogle Maps 'limited view' heavily restricts signed-out usagehttps://9to5google.com/2026/02/18/google-maps-limited-view-signed-o