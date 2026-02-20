茨城県常陸太田市で住宅火災が山林に燃え広がり、消防などが消火活動を続けています。きのう午後8時半ごろ、常陸太田市・折橋町に住む女性から「自宅の作業場が燃えている」と119番通報がありました。火は住宅など7棟を焼き、消し止められたものの、住宅火災は近くの山林に燃え広がり、現在も延焼中です。近くに住む男性「（きのう夜）9時ごろ強かったです。9時ごろが一番。（鎮火は）まだちょっと厳しいんじゃないかな」警察など