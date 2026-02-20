元プロ野球選手で現ＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則が２０日、東京・渋谷宮下公園で「ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣオフィシャルストア」オープニングイベントに出席した。３月５日に迫った大会開幕に向け、全５００種類以上のグッズが販売。この日は、お笑いコンビ・バッテリィズらとトークセッションを展開した。６日まで中日のキャンプに臨時コーチとして招へいされていた川崎は今大会の注目選手に同球団の