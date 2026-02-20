「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が２０日、東京・渋谷宮下公園で「ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣオフィシャルストア」オープニングイベントに出席した。３月５日に迫った大会開幕に向け、全５００種類以上のグッズが販売。この日は、２００６年の同大会で日本代表の優勝メンバー川崎宗則らとトークセッションを展開した。日本ハムファンの牧野はこの日もファイターズ愛が爆発。注目選手を聞かれると「