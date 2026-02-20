３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて宮崎で事前合宿中の侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が２０日、若月健矢（３０）、坂本誠志郎（３２）、中村悠平（３５）の３捕手の起用法について、試合ごとに担当制を導入するプランを明かした。侍ジャパンは１次ラウンドで、いずれも東京Ｄで３月６日に台湾、７日に韓国、８日にオーストラリア、１０日にチェコと戦う。指揮官は「それ（試合ごとの担当制）