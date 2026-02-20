テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子フリーの結果を報じた。３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ