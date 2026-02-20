ミラノ・コルティナオリンピックで１９日（日本時間２０日）、フィギュアスケート女子のフリーが行われ、アメリカのアリサ・リュウが合計２２６・７９点で金メダル、坂本花織（シスメックス）が合計２２４・９０点で銀メダル、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。（デジタル編集部）ＳＮＳでは、惜しくもメダルは逃したものの合計２１７・８８点で４位入賞を果たした千葉百音（木下グ