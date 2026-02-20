【モデルプレス＝2026/02/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。（毎週月曜21時〜）」に参加していた曽根凌輔が2月19日、自身のInstagramを更新。姉とのダンス動画を公開した。【写真】「今日好き」17歳イケメン「絶対美人さん」“ほぼ顔出し”姉との2ショット◆曽根凌輔、姉とのダンス動画公開曽根は「お姉ちゃんとダンス」とコメントし、夜の屋外で少女時代のテヨン（TAEYEON）の楽曲「T