高松南警察署 警察によりますと、20日午前９時24分、高松市塩江町安原下の高松市南部クリーンセンターで火災報知器が作動し、職員が火災に気付いて119番通報しました。火事があったのは、ごみの中から再生可能な資源を選別し回収する「廃棄物再生利用施設」です。約１時間40分後に鎮火しましたが、ベルトコンベアの一部と破砕ごみ１立方メートルが焼けました。けが人はいませんでした。