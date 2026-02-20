ヤクルトと戦うあす21日のオープン戦の“開幕投手”を任される巨人・山崎伊織投手はキャッチボールやトレーニングで汗を流し「（テーマは）色々あるんですけど、まずは元気にしっかりと投げている姿を見ていただきたいなと思います。実戦1戦目なので集中して入りたいなと思います」と意気込みを語った。昨季は3年連続2桁勝利となる自己最多11勝をマーク。今季の開幕投手候補にも名が挙がり、キャンプでも順調な日々を送ってい